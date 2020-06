Corruzione: funzionario Atm arrestato a manager, posa cavo 'sbagliato', si nota solo in caso di incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'inchiesta per le tangenti sulle otto gare d'appalto truccate della metropolitana a Milano riguardo il "livello di spregiudicatezza" raggiunto da Paolo Bellini, responsabile dell'Unità Amministrativa Tecnica Complessa sugli impianti di Segnalamento e Automazione delle linee 1, 2, 3 e 5, il gip Laura Pasquinelli evidenzia nell'ordinanza di 426 pagine una vicenda in cui il funzionario di Atm in uno degli appalti coperti dalle indagini della Procura di Milano avrebbe proposto all'amministratore di una società coinvolta nelle gare truccate di falsificare "la stampigliatura di un cavo avente caratteristiche diverse da quelle richieste da Atm al fine di occultare alla stazione appaltante che il prodotto firmato non corrispondeva a quello da contratto". Per Bellini, finito questa mattina in carcere, la "posa del cavo 'sbagliato'", previa "apposizione della stampigliatura contraffatta" sarebbe "sicuramente passata inosservata a tutti salvo il verificarsi di un incidente". "Un incendio, un cortocircuito... per arrivare a quello deve bruciare la galleria", afferma Bellini in una intercettazione per cui "il magistrato" avrebbe potuto prendere "il c...o di pezzo di cavo" e mandarlo ad "una società per l'analisi chimica, tecnica".(Rem)