Alitalia: Patuanelli, governo sta accelerando

- Per Alitalia "siamo in un momento delicato perché bisogna garantire all'amministrazione straordinaria di essere in grado di cedere i propri asset, perché più è lungo questo periodo, più è difficile che l'amministrazione straordinaria continui a reggere e ad avere degli asset da cedere". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando davanti alla commissione Trasporti della Camera. "Per questo - ha aggiunto - il governo sta rispettando tutti i tempi del dl rilancio e sta accelerando per arrivare alla costituzione della newco e quindi al trasferimento" di questi asset. (Rin)