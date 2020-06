Perù: Alicorp cambierà nome e immagine del marchio “Negrita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia peruviana Alicorp, la maggiore produttrice di beni di consumo in Perù, ha annunciato che cambierà il nome e l’immagine del suo marchio “Negrita”, al fine di “superare gli stereotipi”. In un comunicato, ripreso dall’emittente “Rpp”, la società afferma che a causa dei cambiamenti che si registrano nella società “oggi vediamo con altri occhi quello che simboleggiano i marchi e le immagini che esistono da decenni in America Latina, tra cui Negrita in Perù”. “Nel segno del nostro impegno verso la diversità e la nostra ferma opposizione al razzismo in tutte le sue forme abbiamo deciso che è arrivato il momento di cambiare”, si legge. Il marchio “Negrita” è presente sul mercato da oltre 60 anni ed è tra i più consumati dalle famiglie peruviane. Il nuovo marchio verrà presentato nel primo trimestre del 2021 attraverso un bando.(Mec)