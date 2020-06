Montenegro: fonti stampa, via libera da Ue per apertura nuovo capitolo negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea avrebbero dato il proprio via libera per l'apertura di un nuovo capitolo dei negoziati di adesione con il Montenegro: lo riferisce l'emittente "Tvcg" citando fonti diplomatiche riservate. Il capitolo in questione è il numero 8 dedicato al tema della concorrenza, precisa l'emittente, ed è l'ultimo che il Montenegro deve aprire nell'ambito dei negoziati di adesione. La proposta, secondo le fonti, sarebbe stata valutata positivamente dai rappresentanti degli Stati membri presso il gruppo di lavoro per l'Allargamento del Consiglio europeo. La conferenza intergovernativa Montenegro-Ue per l'apertura del capitolo, proseguono le fonti, potrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana. (Mop)