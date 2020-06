Agricoltura: Rolfi, via libera a controllo storni e colombi, hanno causato danni per 1,7 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il colombo di città il prelievo venatorio viene autorizzato durante il periodo 20 settembre 2020 - 20 gennaio 2021. In Lombardia, l'importo dei danni accertati alle produzioni agricole dal colombo di città negli anni dal 2004 al 2019 è di 932.000 euro. L'abbattimento dovrà essere effettuato ad una distanza non superiore a 100 metri in corrispondenza delle fasi di semina, emergenza e sviluppo iniziale delle plantule delle coltivazioni agrarie. Il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio. Il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e appostamento temporaneo, mediante utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori. È stato stabilito un numero massimo pari a 50.000 capi prelevabili e un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al controllo. "È una specie - ha ricordato l'assessore - che danneggia i campi di frumento, girasole, mais, orzo, pisello, riso, soia e che va contenuta anche in considerazione della diffusione e abbondanza sul territorio agricolo regionale. Tra l'altro, il colombo porta un rischio anche di tipo sanitario presso gli allevamenti, in quanto i piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura trasmissibili per via aerea e non solo". "Continuiamo quindi - ha concluso Rolfi - nell'opera di tutela della nostra agricoltura che passa necessariamente da una alleanza sempre più stretta tra mondo agricolo e mondo venatorio". (Com)