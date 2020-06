Speciale difesa: Germania, arrestato sospetto collaboratore dei servizi segreti siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su mandato della Procura generale federale (Gba), un sospetto dipendente del servizio segreto militare siriano è stato arrestato il 19 giugno scorso in Assia. In Germania dal 2015, dove esercitava la professione di medico, l'uomo è accusato di crimini contro l'umanità. L'arresto è stato effettuato dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'arrestato sarebbe stato impiegato come medico in un carcere dei servizi segreti militari siriani, dove si sarebbe reso responsabile di torture in almeno due casi. In particolare, il medico avrebbe picchiato un prigioniero, che avrebbe subito un attacco epilettico dopo essere stato torturato. In seguito, l'uomo è deceduto, ma le cause della morte non sono chiare, come comunicato dal Gba. Intanto, presso il tribunale statale superiore di Coblenza, è in corso il primo processo al mondo per omicidio e tortura contro lo Stato siriano. Arrestati in Germania a febbraio del 2019, i due imputati sono ritenuti agenti dell'intelligence militare siriana. Uno degli accusati è ritenuto responsabile di crimini contro l'umanità, 58 omicidi, torture stupro e coercizione grave. L'altro è accusato di crimini contro l'umanità. Entrambi devono rispondere dei reati che avrebbero compiuto all'inizio delle proteste in Siria, nel 2011. In particolare, uno dei due imputati avrebbe comandato l'Unità investigativa 251 e il relativo centro di detenzione dove, tra l'aprile del 2011 e il settembre del 2012, sarebbero stati interrogati con il ricorso alla tortura almeno quattromila prigionieri. Tra questi, almeno 58 sarebbero deceduti a seguito degli abusi. Poco dopo l'avvio dei disordini in Siria che sarebbero sfociati nella guerra civile in corso, i due hanno lasciato il paese, trasferendosi infine in Germania. (Res)