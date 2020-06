Speciale difesa: Tofalo, investire in formazione per classe dirigente competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella formazione vuol dire garantire al paese una classe dirigente di altissimo profilo sempre pronta a mettere le proprie competenze al servizio delle istituzioni. Così in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, che oggi ha partecipato alla chiusura dell’anno accademico del Centro alti studi della difesa alla presenza del ministro Lorenzo Guerini. Delegato dal ministro per la formazione del personale civile e militare della Difesa, il sottosegretario ha espresso parole di apprezzamento "per il grande lavoro in un settore strategico e di assoluto rilievo: il Centro alti studi della Difesa rappresenta un'eccellenza della formazione, un laboratorio di idee, che contribuisce significativamente a creare importanti sinergie tra mondo accademico e militare". (Com)