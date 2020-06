Speciale difesa: portavoce Onu, l'ultima cosa di cui il paese ha bisogno sono armi e mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha affermato che l'ultima cosa di cui la Libia ha bisogno è il trasporto di armi, mercenari e combattimenti sul suo territorio. Durante una conferenza stampa, Dujarric ha aggiunto che le Nazioni Unite stavano monitorando da vicino la situazione in Libia, sottolineando che era importante che nessuna parte intraprendesse azioni che potessero aggravare ulteriormente la situazione. Il portavoce del segretario generale dell'Onu ha inoltre invitato le parti in conflitto a tornare al dialogo e ha sottolineato che il messaggio trasmesso dall'inviato del segretario generale delegato alla Libia, Stephanie Williams, nei suoi contatti con tutte le parti interessate è di non intensificare il conflitto e rispettare la tregua. (Res)