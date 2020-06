Coronavirus: allarme Unicef per Asia meridionale, a rischio decenni di progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo rapporto dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, lanciato oggi, la pandemia di Covid-19 sta distruggendo decenni di progressi in ambito sanitario, scolastico e in altri settori per i bambini in Asia del Sud. I governi devono intraprendere azioni urgenti per evitare che milioni di famiglie ritornino in povertà. Lo riferisce un comunicato stampa di Unicef Italia. Dato che la pandemia si sta rapidamente diffondendo nella regione in cui vive un quarto della popolazione mondiale, il rapporto “Lives Upended” descrive le disastrose conseguenze, nell’immediato e più nel lungo periodo, che il virus e le misure per fermarlo hanno avuto su 600 milioni di bambini e sui servizi da cui dipendono. “Gli effetti nascosti della pandemia in Asia del Sud, compreso il lockdown e altre misure, stanno danneggiando i bambini in diversi modi”, ha dichiarato Jean Gough, direttore regionale dell’Unicef per l’Asia del Sud. “Ma l’impatto più a lungo termine della crisi economica sui bambini sarà su una scala completamente diversa. Senza azioni immediate, il Covid-19 potrebbe distruggere le speranze e il futuro di una generazione intera”. Secondo il rapporto, vaccinazioni, nutrizione e altri servizi sanitari essenziali sono stati gravemente danneggiati, minacciando potenzialmente le vite di circa 459 mila bambini e madri nei prossimi sei mesi. L’insicurezza alimentare è in crescita: secondo un’indagine Unicef in Sri Lanka, il 30 per cento delle famiglie ha ridotto il consumo di cibo. In Bangladesh, alcune tra le famiglie più povere non possono permettersi tre pasti al giorno. (segue) (Com)