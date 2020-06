Coronavirus: allarme Unicef per Asia meridionale, a rischio decenni di progressi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le scuole chiuse, più di 430 milioni di bambini hanno dovuto ricorrere all’apprendimento da remoto che ha solo parzialmente colmato il gap. Molte famiglie, soprattutto nelle aree rurali, non hanno elettricità, per non parlare dell’accesso ad internet. È preoccupante la situazione degli studenti più svantaggiati che potrebbero aggiungersi ai circa 32 milioni di bambini che erano fuori dalle scuole prima del Covid-19. Le linee telefoniche di sostegno stanno riportando una crescita di chiamate da parte di bambini che subiscono violenza e abusi durante il confinamento a casa. Molti bambini stanno combattendo con la depressione, alcuni tentano anche il suicidio. Il rapporto mostra anche che le campagne di vaccinazione salvavita contro morbillo, polio e altre malattie devono riprendere, così come le attività di sostegno per i circa 7,7 milioni di bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave – più della metà del numero globale totale. Le scuole dovrebbero riaprire il prima possibile fornendo adeguate precauzioni per lavarsi le mani e altre misure per il distanziamento sociale. (segue) (Com)