Coronavirus: allarme Unicef per Asia meridionale, a rischio decenni di progressi (4)

- Il rapporto sottolinea l’importanza di affrontare i problemi fondamentali per i bambini legati al Covid-19, tra cui: dotare gli operatori sanitari delle comunità e di altri servizi sociali di dispositivi di protezione individuale per consentire di svolgere Il proprio lavoro in sicurezza; ampliare soluzioni a basso contenuto tecnologico per l’apprendimento a casa (come ad esempio l’uso combinato di materiali cartacei e basati su telefono mobile), soprattutto per i gruppi più vulnerabili come le ragazze e i bambini che vivono in aree remote e slum urbani, e i bambini con disabilità; rispondere al grande bisogno di acqua e servizi igienico-sanitari nelle scuole e nelle strutture di assistenza sanitaria; lavorare con i leader religiosi e altri partner per rispondere ai miti e ai discorsi d’odio che la pandemia sta facendo aumentare. Dall’inizio di giugno, con la risposta al Covid-19 nella regione, l’Unicef insieme ai partner governativi e non, ha raggiunto 356.820 persone, compresi bambini, con supporto psicosociale e per la salute mentale basato sulla comunità; coinvolto circa 100 milioni di persone sui problemi legati al COVID-19 attraverso comunicazioni sui rischi e coinvolgimento delle comunità; raggiunto 10,6 milioni di persone con servizi essenziali per l’acqua e igienico-sanitari e altri aiuti nell’ambito del controllo per la prevenzione del contagio; formato 1,4 milioni di operatori per l’assistenza sanitaria per identificare, orientare e gestire i casi di Covid-19 tra i bambini, le donne in stato di gravidanza e allattamento; raggiunto 7,3 milioni di donne e bambini con servizi di assistenza medica di base comprese vaccinazioni, assistenza pre- e post-parto, cure per l’Hiv e servizi per la violenza di genere nelle strutture supportate dall’Unicef. (Com)