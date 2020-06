Governo: Brunetta, Conte venga in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Giuseppe Conte riferisca sul futuro dell'Italia in parlamento. E' quanto chiede Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Questi cosiddetti Stati generali - spiega in un'intervista ad 'Avvenire' - lasciano l'amaro in bocca di un'occasione mancata. Mentre in Parlamento il governo evita il voto, per non far emergere che c'è una maggioranza antieuropea. Stiamo parlando del futuro dell'Italia e dell'Europa. Un presidente del Consiglio un dibattito del genere lo fa in Parlamento. Dieci giorni gestiti così non hanno senso dal punto di vista democratico, economico e nemmeno della comunicazione. Abbiamo assistito a veline di uffici stampa e comunicati da settimana Incom. Non ha senso un dibattito a porte chiuse. Venga in Parlamento, dove stiamo lavorando con tutte le regole di sicurezza. E non rifugga dal voto, come invece ha fatto la scorsa settimana, prima del vertice europeo. Sono stati 10 giorni persi". Secondo Brunetta, "la verità è che il Governo è talmente debole che scappa dal confronto. Il centrodestra è plurale, e questa è una ricchezza fin quando si è all'opposizione. È la maggioranza che ha il dovere di trovare una sintesi e non la trova. Perché il partito di maggioranza, nel governo, è contro l'Europa, contro il Mes, in contrapposizione peraltro con il ministro dell'Economia. Ed è un problema". (com)