I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Francia: Parigi erogherà prestiti per 350 milioni di euro - La Francia erogherà prestiti per 350 milioni di euro alla Tunisia per far fronte alla crisi causata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione della visita a Parigi dell’omologo tunisino, Kais Saied. "La Francia continua a fornire tutto il suo sostegno alla Tunisia, in particolare nel settore sanitario attraverso la formazione di operatori sanitari, la modernizzazione di infrastrutture come la costruzione di ospedali a Gafsa e Sidi Bouzid e il rilancio delle attività economiche”, ha dichiarato Macron in conferenza stampa al termine dell’incontro con Saied al Palazzo dell'Eliseo. Secondo il presidente francese, questo prestito fa parte degli impegni assunti dalla Francia in Tunisia che prevedono prestiti per un valore complessivo di 1,7 miliardi di euro fino al 2022 a sostegno del settore sanitario e dell'occupazione giovanile. Da parte sua, il presidente tunisino Saied, nel suo primo viaggio in un Paese europeo dalla sua elezione lo scorso ottobre, ha accolto con favore lo stato delle relazioni bilaterali tra Francia e Tunisia, osservando la necessità di rafforzarle ulteriormente. "Oggi è il momento di guarire le ferite del passato e pensare al futuro", ha affermato il presidente il quale ha invitato ad aprire “nuovi orizzonti di cooperazione”. Saied ha inoltre accolto con favore il sostegno fornito dalla Francia alla Tunisia in diverse aree, annunciando la futura realizzazione di una ferrovia con il sostegno francese per collegare il nord e il sud della Tunisia. (Res)