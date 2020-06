I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Cipro: ministro Esteri Christodoulides inizia visita a Tel Aviv - Il ministro degli Affari esteri di Cipro, Nikos Christodoulides, ha iniziato oggi una visita di lavoro in Israele su invito dell’omologo, Gabi Ashkenazi. Si tratta del primo incontro tra i due ministri da quando Ashkenazi ha avviato il suo incarico di governo lo scorso maggio. Secondo quanto riferito in una nota del dicastero di Nicosia, le due parti avranno un colloquio a livello bilaterale e, successivamente, in formato allargato durante i quali discuteranno dei rapporti bilaterali, sulla cooperazione tripartita Cipro-Grecia-Israele, e si scambieranno anche delle opinioni su questioni regionali di interesse comune, con particolare attenzione agli ultimi sviluppi nelle regioni del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente. (segue) (Res)