I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Iran: comandante forze navali Pasdaran, intenzionati a installare base permanente nell'oceano Indiano - Il comandante delle forze navali del corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana (Irgc, i cosiddetti Pasdaran), l'ammiraglio Alireza Tangsiri, ha annunciato l'intenzione di installare nell'oceano indiano una base permanente entro il marzo 2021. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Mehr". Tangsiri ha motivato la decisione con ripetuti attacchi da parte di pirati e imbarcazioni straniere a pescherecci iraniani nel mare dell'Oman e nell'oceano Indiano. "La presenza dell'Irgc nelle acque dell'oceano Indiano è in linea con la realizzazione delle capacità navali strategiche (iraniane). Forniremo una piattaforma migliore per la presenza di pescatori e unità industriali ittiche garantendo sicurezza e installando una base permanente nell'oceano Indiano", ha aggiunto Tangsiri. l'ammiraglio ha concluso dicendo che "tutto il necessario per fondare una base permanente dell'Irgc nell'oceano Indiano è stato calcolato" e tale presenza sarà "forte e potente". (segue) (Res)