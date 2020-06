I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: arrestato da Hayat Tahrir al Sham ex comandante dell’organizzazione jihadista - Il gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham (Hts) ha arrestato un proprio ex comandante, Jamal Zeina (meglio noto come Abu Malek al Tali), nella sua abitazione di Idlib, nella Siria nord-occidentale. Lo riferisce il portale d'informazione siriano "Enab Baladi", vicino all'opposizione antigovernativa. Al Tali è stato il responsabile di importanti operazioni di Hta - al tempo conosciuto come Fronte al Nusra - come il rapimento di 12 suore dal villaggio cristiano di Maaloula, in Siria, nel 2013 (successivamente scambiate con donne prigioniere nelle carceri governative siriane) e presa della cittadina frontaliera libanese di Arsal nel 2014, quando più di una ventina tra soldati e poliziotti libanesi vennero catturati e poi scambiati con prigionieri detenuti in prigioni del paese dei cedri. Lo scorso aprile, Al Tali avrebbe lasciato Hts e fondato un proprio gruppo, apparentemente anche in segno di contrarietà per l'accordo russo-turco di cessate il fuoco del 5 marzo. (segue) (Res)