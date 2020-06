I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: sindacato agenti cambio dismette meccanismo di regolamentazione acquisto dollari - Il sindacato degli agenti di cambio libanesi ha dismesso il meccanismo sperimentale che prevedeva l’acquisto di un massimo mensile di 200 dollari a cittadino previa identificazione tramite carta d’identità. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Il meccanismo si è rivelato invece fallimentare, alimentando ulteriormente il mercato nero. Un nuovo metodo di controllo per limitare l'accesso ai dollari e tentare così il riapprezzamento della lira libanese prevede l'obbligo di dimostrare la necessità di dollari per pagare salari di lavoratori stranieri, comprare biglietti aerei, pagare tasse universitarie e alloggi studenteschi all'estero e mutui o debiti in dollari in Libano. (Res)