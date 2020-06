© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: scontro al confine, alti ufficiali raggiungono “consenso sul disimpegno” - L’India e la Cina hanno raggiunto un accordo per allentare la tensione nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa. Lo ha riferito l’Esercito indiano, in seguito ai colloqui tra alti ufficiali – Harinder Singh per l’India e Liu Lin per la Cina – tenutisi ieri a Moldo, sul lato cinese, a una settimana di distanza dal violento scontro in cui sono morti venti militari indiani. “C’è stato un consenso reciproco a disimpegnare. Le modalità del disimpegno da tutte le aree di frizione nel Ladakh orientale sono state discusse e saranno attuate da entrambe le parti”, si legge in un comunicato. La forza armata ha aggiunto che i colloqui si sono svolti “in un’atmosfera cordiale, positiva e costruttiva”. Le parti, comunque, restano sulle loro posizioni riguardo alle rivendicazioni territoriali e alla responsabilità dell’accaduto. Oggi il capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, Manoj Mukund Naravane, sarà a Leh per esaminare la situazione sul campo. (segue) (Res)