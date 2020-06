© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: legge sicurezza, i giudici verranno nominati dalla magistratura - Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato che non sceglierà personalmente i giudici responsabili dei casi che rientreranno nell'ambito dela nuova legge sulla sicurezza nazionale, ma che la responsabilità di assegnare i giudicanti spetterà ancora alla magistratura di Hong Kong. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times". "L'esecutivo non ne è responsabile", ha dichiarato Lam ai giornalisti oggi, 23 giugno, nonostante le indicazioni in senso contrario contenute nelle anticipazioni delle legge circolate sulla stampa ufficiale cinese. Secondo i resoconti diffusi dai media statali cinesi lo scorso fine settimana, Lam potrebbe selezionare i giudici per i casi relativi a sedizione, terrorismo e collaborazione con entità straniere: tale prospettiva ha suscitato l'allarme di esperti di diritto e attivisti, che hanno paventato la fine dell'indipendenza giudiziaria di Hong Kong. I critici hanno anche sollevato preoccupazioni sul fatto che la legge escluderà i giudici stranieri, comunemente usati a Hong Kong, dalla presidenza dei casi di sicurezza nazionale. "Nei dettagli pubblicati della legislazione, il problema relativo alla nazionalità dei giudici che trattano i casi di sicurezza nazionale non è ancora menzionato", ha affermato Lam. (segue) (Res)