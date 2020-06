© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore: il premier Lee chiede lo scioglimento del parlamento e nuove elezioni - Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha chiesto alla presidente Halimah Yacob di sciogliere il parlamento e di convocare nuove elezioni nel mezzo della pandemia di coronavirus. Lo ha fatto sapere lo stesso Lee in un discorso alla nazione. Secondo il capo del governo, il voto “rimetterebbe in ordine le cose” e consegnerebbe all’esecutivo un nuovo mandato quinquennale per affrontare “decisioni difficili”. “L’alternativa – ha spiegato – è attendere la fine della pandemia. Ma non abbiamo alcuna certezza che l’emergenza finisca prima della scadenza del mandato dell’attuale governo, nel prossimo aprile”. Lee ha tuttavia aggiunto che prima di procedere con le elezioni sarà necessario avere due certezze: che gli elettori possano votare in maniera sicura e che le forze politiche possano condurre effettivamente una campagna elettorale. “Sono sicuro che entrambe le cose possano essere fatte”, ha detto il premier. Al momento a Singapore sono stati rilevati 42.432 casi di contagio da coronavirus, con soli 26 decessi. (Res)