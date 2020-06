Cina-Usa: Pechino minaccia "risposta adeguata" a Washington per restrizioni ai media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina minaccia una "risposta adeguata" agli Stati Uniti, che hanno annunciato che designeranno almeno altri quattro organi d'informazione cinesi come ambasciate straniere, aumentando le restrizioni mediatiche su suolo statunitense. Lo ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. Pechino ha denunciato la mossa del dipartimento di Stato degli Stati Uniti come "repressione politica dei media cinesi che espone ulteriormente l'ipocrisia della cosiddetta libertà di parola e di stampa che gli Stati Uniti amano sfoggiare". "Sollecitiamo fortemente gli Stati Uniti a respingere questa mentalità da Guerra fredda e questi pregiudizi ideologici, altrimenti la Cina non avrà altra scelta che dare una risposta adeguata", ha detto il portavoce. Il dipartimento di Stato ha denunciato quattro testate - "China Central Television", "China News Service", "Quotidiano del popolo" e "Global Times" - come missioni straniere e "centri di propaganda". Pechino ha reagito a marzo espellendo cittadini statunitensi che lavoravano per tre importanti quotidiani americani: "New York Times", "Wall Street Journal" e "Washington Post". (Cip)