Roma: Isola solidale, avvocati contro magistrati in cucina, detenuti saranno i giudici

- Venerdì 3 luglio 2020, dalle ore 18, presso l'Isola solidale, in via Ardeatina, 930 a Roma, prenderà il via "Tutto fumo e niente arresto", una serie di giornate di enogastronomia, solidarietà e buone pratiche per raccogliere fondi nella prima serata a favore del progetto "Uniti per l'Amazzonia", e le altre iniziative delle due associazioni che lo organizzano, Isola solidale e Semi di libertà. Il progetto è sostenuto anche dal Centro agroalimentare di Roma (Car), dall'associazione Toghe e Teglie, da Economia carceraria e dall'associazione Orto del Carcere di Viterbo. "Il format - si legge in una nota di Isola solidale - inizierà con una sfida senza precedenti in cucina tra magistrati e avvocati, sotto la supervisione dello chef stellato Gaetano Costa. Due le squadre in gioco, 'Toghe&Teglie' formata da un gruppo di avvocati amanti della buona cucina e della solidarietà, o come amano definirsi "chef prestati all'Avvocatura", ed una composta da una selezione di Magistrati altrettanto appassionati. Musica dal vivo con il gruppo Jazz BenAres Trio. A condurre la serata sarà Marco Di Buono, ed a giudicare i piatti - preparati dalle due squadre in gara - sarà in primo grado il pubblico, ed in "in appello" i detenuti ospiti dell'Isola Solidale, una struttura che ospita e da un domicilio a persone in esecuzione penale esterna, o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari ed in stato di difficoltà economica". (segue) (Com)