Roma: Isola solidale, avvocati contro magistrati in cucina, detenuti saranno i giudici (2)

- A "presiedere" la giuria dei detenuti, "lo storico della cucina e giudice della trasmissione Rai "La prova del cuoco", Carlo Spallino Centoze. "Il prossimo appuntamento - spiega ancora la nota - è previsto per il 17 Luglio 2020 con la brigata dell'Isola solidale contro quella della Casa di Leda. La squadra residente dell'Isola sfiderà quella composta dalle ospiti della Casa di Leda, una struttura protetta che accoglie donne detenute con i propri figli piccoli. Anche qui il giudizio 'di primo grado' sarà affidato al pubblico, ma "l'appello" ad una giuria di chef e personaggi famosi. I vincitori della serata del 3 luglio e quelli del 17 luglio si sfideranno in finale il prossimo 18 settembre 2020". "Sarà un venerdì al "fresco" – spiega Alessandro Pinna, presidente dell'Isola solidale - negli splendidi giardini dell'Isola solidale con aperitivo dalle 18.30, l'esposizione e vendita di prodotti dell'economia carceraria, e la possibilità di visitare il nuovo laboratorio 'A Piede Libero'. Il culmine della serata sarà alle 20.30, con la cena / contest culinario, una sfida epocale tra Avvocati e Magistrati davanti ai fornelli che avranno come giudici gli stessi detenuti, con il cibo ad invertire i ruoli". "E' necessario prenotarsi – aggiunge Pina – perché i posti sono limitati, usando WhatsApp: 320-3340039, oppure via mail a unitixamazzonia@gmail.com". (Com)