Roma: spaccio tra Tufello e Montesacro, sequestrati 1,5 kg di cocaina e 155 kg hashish

- L'indagine che ha portato all'arresto di otto persone, indagate a vario titolo per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, denominata “operazione Mola” ha avuto inizio nel maggio del 2017 traendo origine da due pregresse operazioni di polizia giudiziaria denominate "Untouchables", a cui aveva partecipato anche la squadra mobile capitolina e "Quadrilatero", attività coordinate dalla procura ed eseguite dagli agenti del commissariato Fidene Serpentara. A finire in manette due fratelli, P.F. e P.D. che, malgrado fossero già agli arresti domiciliari per traffico di stupefacenti, hanno continuato a gestire il traffico di droga attraverso una fitta rete di fedelissimi collaboratori. Uno dei due fratelli, P.F., si occupava della gestione e del rifornimento della cocaina sulla piazza di spaccio del Tufello. Nel corso delle indagini è stato arrestato anche un altro uomo, appartenente al gruppo, trovato a bordo di uno scooter mentre trasportava 426 dosi di cocaina. L'altro fratello, P.D., invece, si occupava del reperimento e della vendita di cospicue quantità di cocaina ed anche di hashish che immetteva sul mercato della Capitale e anche nella città di Terni, come si è potuto accertare da un riscontro probatorio che ha portato all'arresto di un cittadino albanese, trovato in possesso di 1 chilo di cocaina nascosta all'interno di un doppiofondo della sua autovettura. (segue) (Rer)