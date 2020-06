Roma: spaccio tra Tufello e Montesacro, sequestrati 1,5 kg di cocaina e 155 kg hashish (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'attività investigativa è emersa un'altra figura chiave, un cittadino romeno che riforniva di cocaina non solo ai fratelli ma anche D.S., arrestato in flagranza di reato dagli stessi agenti del commissariato Fidene Serpentara, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Parallelamente al traffico di cocaina P.D. aveva messo su anche un traffico di hashish nel quartiere Montesacro. All'interno del suo gruppo era cruciale la figura di un "corriere", arrestato anche lui, che aveva il compito di consegnare cospicui quantitativi di hashish a vari personaggi. Quando è stato arrestato il corriere è stato trovato in possesso di 5 chili di hashish nascosti all'interno della propria auto. Nell'ambito dell' operazione, è emerso anche un secondo gruppo criminale composto da tre persone che gestivano lo spaccio di notevoli quantitativi di hashish che poi venivano venduti nel quartiere Montesacro. Lo spaccio è stato documentato con l'arresto di L. M., trovato in possesso di 120 chili di hashish nascosti all'interno della sua auto e con il sequestro di 32 chili di hashish trovati nell'auto di un componente della banda. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati complessivamente 1,5 chili di cocaina e circa 155 chili di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati 36 mila euro ai due cittadini albanesi coinvolti. (Rer)