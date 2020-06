Infrastrutture: Perù-Regno Unito, firmato accordo del valore di 1,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Perù e Regno Unito hanno firmato un accordo per un piano di investimenti in opere di infrastrutture e ricostruzione in nove regioni del paese andino colpite dal fenomeno meteorologico di El Nino Costero nel 2017. L’accordo, riferisce la pubblicazione ufficiale “El Peruano”, prevede investimenti per 7 miliardi di soles (circa 1,7 miliardi di euro). In particolare, i fondi saranno destinati a opere di infrastruttura nei settori della salute e dell’educazione.(Mec)