Imprese: Confindustria Ancma compie 100 anni

- L'associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (Ancma) compie oggi cento anni. Era infatti il 23 giugno 1920 quando a Milano, con un manipolo di una trentina di imprese del settore, muoveva i primi passi quella che nel corso del tempo si è evoluta da cooperativa di servizi fino a diventare una strutturata associazione di categoria con 159 associati. Socio unico di Eicma spa., la realtà che organizza nei padiglioni di Fiera Milano a Rho l'evento espositivo più importante al mondo per il settore, Ancma offre rappresentanza a un comparto che fattura circa 5,5 miliardi di euro e impiega più di 20mila dipendenti diretti, che con l'indotto e la rete commerciale salgano a oltre 60mila addetti. In una lettera inviata stamane alle consociate, il presidente di Ancma Paolo Magri ha sottolineato "l'attualità dei valori della rappresentanza e dell'associazionismo, soprattutto in un momento così difficile e di fronte alle sfide che attendono l'intera industria della mobilità". "Volgendosi indietro – si legge ancora nella missiva - la storia ci insegna che al termine delle prove più dure che ha affrontato il nostro Paese, il ritorno alla normalità è in qualche misura passato sempre attraverso il protagonismo dell'industria che Ancma rappresenta". (segue) (com)