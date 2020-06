Imprese: Confindustria Ancma compie 100 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 1920 la nostra industria ha una voce sola e ripercorrere il lungo cammino intrapreso dall'associazione e la storia delle vertenze con le istituzioni, rileggere le sconfitte e i risultati ottenuti - ha aggiunto Magri - ci consente anche di riflettere sul contributo determinante che Ancma ha dato alla diffusione delle due ruote, alla promozione del loro valore sociale ed economico, come anche alla crescita delle rispettive comunità di utenti, sportivi e appassionati". Tra gli associati ad Ancma numerosi brand che hanno fatto e continuano a scrivere la storia imprenditoriale e sportiva in ambito ciclistico e motociclistico, eccellenze del Made in Italy nel settore dei componenti e dell'abbigliamento, ma anche le prestigiose case estere, che trovano in quello italiano uno dei mercati più importanti e significativi. L'Italia occupa saldamente la prima posizione in Europa anche in termini di produzione con 320mila moto e 2,5 milioni di biciclette che escono dagli stabilimenti presenti sul territorio nazionale. (com)