Terrorismo: Italia viva Roma, uniti nel ricordo del giudice Amato a 40 anni da scomparsa

- "A quarant'anni dalla sua scomparsa, ci uniamo nel ricordo del giudice Mario Amato brutalmente assassinato il 23 giugno del 1980 da un commando dei Nar in viale Jonio 272 nei pressi della fermata dove era solito prendere l'autobus a Montesacro". Così in una nota Francesca Leoncini, assessore al Commercio, personale e sicurezza del III Municipio di Roma e i due coordinatori di Italia viva Roma Marco Cappa ed Eleonora De Santis. "Il ricordo di Mario Amato, ucciso per le sue inchieste cruciali sul terrorismo 'nero', sia un esempio per tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, e le istituzioni nell'intento di perseguire sempre verità e giustizia. Oggi ci uniamo ai familiari del giudice Amato nella cerimonia di commemorazione presso il monumento che lo ricorda in viale Jonio insieme ai cittadini e alle autorità". (Com)