Fisco: Gualtieri, opportunità di riforma fiscale dentro strategia generale per rilancio

- Dentro il quadro di rilancio degli investimenti pubblici e privati c’è spazio per una riforma fiscale. Lo ha detto Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle Finanze, al convegno “Obiettivo rilancio - Speciale Telefisco - Videoforumedition” organizzato da “Il Sole 24 Ore”. “Il tavolo di riforma fiscale stava procedendo bene poi è arrivata l’emergenza Covid. Essendo in un contesto del tutto nuovo ci sono indicatori da misurare. Lo sforzo di riforma fiscale si deve collocare in una pianificazione e strategia dei numeri che richiede un certo tipo di lavoro con dati in costante movimento”, spiega Gualtieri. “Non possiamo applicare solo un disegno fiscale ma considerare diverse variabili. L’pportunità c’è perché con le risorse europee, con le quali non possiamo fare il piano fiscale ma rilanciare gli investimenti pubblici e privati, dentro questo quadro si possono definire spazi per la riforma fiscale orientata alla semplificazione, contrasto evasione fiscale”, prosegue il ministro. “Abbiamo uno schema, e dentro questa strategia generale collocheremo con la dovuta attenzione sull’andamento economico dei prossimi mesi anche la riforma fiscale, che sarà sicuramente un tassello del Pnr", conclude Gualtieri.(Rin)