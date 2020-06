Roma: Possanzini (Si), bando "Ostia da mare 2020", da M5s sonora sberla a operatori culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Possanzini, segretario Sinistra Italiana X Municipio, in una nota commenta il bando "Ostia da mare 2020". "È fuori di dubbio - scrive Possanzini - che la cultura, nell'accezione più generale, sia uno dei settori più duramente colpiti dall'epidemia di covid-19. Se la ripresa delle attività produttive è molto difficile, lo è ancor di più per chi si occupa di cultura e fa cultura, spesso con risorse pubbliche limitate e ancora più spesso con risorse proprie. Il bando 'Ostia da Mare 2020' poteva essere una risposta, seppur modesta, per riattivare tutte le associazioni culturali del territorio già pesantemente colpite dagli effetti della pandemia. E invece no. Come al solito un'amministrazione che non vede, non sente e non parla, ha promosso un bando vergognoso che rappresenta un'autentica sberla alle realtà culturali del territorio. Basta leggere il bando, difeso a spada tratta dall'assessore de Nicolò, per rendersi conto di come il M5s ha deciso di calpestare in un sol colpo professionalità e intelligenze senza minimamente considerare che proprio in questa delicatissima fase, vista anche la limitatezza delle risorse a disposizione, il dialogo con i soggetti direttamente interessati è di vitale importanza. Eppure sarebbe bastato così poco: incontrarsi e discuterne. Sarebbe bastato organizzare una serie di incontri con tutte le realtà culturali del Municipio X per scrivere insieme il bando, per decidere insieme come destinare nel modo migliore e più attento le risorse a disposizione, circa 70 mila euro. E invece no". (segue) (Com)