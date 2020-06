Roma: Possanzini (Si), bando "Ostia da mare 2020", da M5s sonora sberla a operatori culturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte delle risorse, spiega ancora Possanzini, "sono state destinate per attrezzare un bando che ignora completamente i costi e le difficoltà che le singole realtà, chiamate a partecipare, devono sostenere e superare, mettendo anche un indecente timer agli spettacoli. L'assessore de Nicolò, dopo il coro unanime di proteste sollevate dalle attività che avrebbero dovuto essere coinvolte, invece di promuovere l'annullamento del bando, estrae la spada e lo difende con argomentazioni che stentano a stare in piedi per quanto sono traballanti. L'imminente scadenza del bando e la volontà ferrea di non ritirarlo per ripresentarlo in altra veste lasciano poco spazio a soluzioni alternative. Non vorremmo che dopo il primo schiaffo ne arrivi un secondo spacciato per carezza. L'idea di portare in discussione un'intesa di risoluzione, al solito utilizzata in modalità 'grillina' per mettere la mediatica pezza sulla ferita aperta, lascia l'amaro in bocca in quanto un documento assolutamente svuotato di concretezza, approvato tanto per dire che c'è una generica disponibilità a ragionare con gli operatori culturali del territorio e nulla di più, non è un'apertura concreta al dialogo ma è un'astuzia per uscire dall'angolo, un altro schiaffo ben assestato sul volto di operatori culturali, maestranze, artisti e quant'altro". (segue) (Com)