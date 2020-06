Roma: Possanzini (Si), bando "Ostia da mare 2020", da M5s sonora sberla a operatori culturali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un problema di merito e di metodo, conclude Possanzini, esponenti di Sinistra italiana, "che deve essere assolutamente affrontato perché pensare di 'cinturare' le attività culturali, condizionarle, imponendo ritmi e modalità, favorendo quindi percorsi escludenti per molti ed esclusivi per qualcuno, significa utilizzare gli scarsi finanziamenti pubblici a disposizione per omologare le attività culturali alle volontà del potentato locale di turno. L'assessore De Nicolò e tutta la giunta Di Pillo, se veramente hanno a cuore le associazioni che fanno cultura diffusa su tutto il nostro territorio, utilizzino i restanti fondi a disposizione per programmare una serie di attività concertando con le associazioni stesse, decidendo quindi insieme, come e dove indirizzare questi fondi. Diamo significato alle parole partecipazione e trasparenza attraverso una modalità di relazione veramente inclusiva e orizzontale che chiami tutti i soggetti interessati a decidere collegialmente con le Istituzioni. Proviamo per una volta ad ascoltare. Presenteremo un documento in Municipio nella speranza che la giunta Di Pillo ritorni sul sentiero dell'ascolto e del dialogo". (Com)