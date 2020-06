Energia: Porrello (M5s), a Civitavecchia Enel cambi passo verso sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Civitavecchia e il litorale nord hanno già dato il loro contributo alla produzione energetica e pagato le conseguenze ambientali, quindi bisogna cambiare il metodo con cui si produce energia". Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5s del Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. "Enel ha presentato un piano che prevede ancora centrali di grandi dimensioni che stridono con la sostenibilità e la concertazione con il territorio di cui parla l'azienda. L'annunciato stop al carbone entro il 2025 è una buona notizia non solo per Civitavecchia, ma non si può pensare solo a rimpiazzare la potenza energetica negli stessi territori che da quarant'anni ne patiscono gli effetti e secondo logiche progettuali ormai superate. Stesso discorso per la previsione di convertire la centrale Tvn in una centrale a gas, che anche se più efficiente del carbone è comunque impattante. Basti pensare che l'attuale centrale ha una potenza di 1980 megawatt e che la futura centrale a gas prospettata da Enel avrà una potenza di 1600 megawatt, quindi di poco inferiore, un grande impianto che insiste sempre sulla stessa porzione di territorio. Sembra che Enel non riesca a proporre, nonostante gli spot, soluzioni realmente sostenibili per Civitavecchia e per una produzione di energia più diffusa, come lo sviluppo delle fonti rinnovabili, una ridistribuzione e un ridimensionamento degli impianti e l'impulso alla ricerca in materia", conclude la nota. (Com)