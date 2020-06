Repubblica Ceca: ex consigliere sicurezza Usa, premier Babis autore del "commento più sciocco" sulla difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere per la sicurezza della Casa Bianca John Bolton ha affermato che il premier ceco Andrej Babis "è autore del commento più sciocco in materia di spesa per il settore della difesa". Lo riferisce il portale d'informazione "Lidovky.cz", richiamando quanto scritto da Bolton nel suo libro 'The Room Where It Happened' pubblicato oggi. Il commento oggetto del giudizio negativo di Bolton sarebbe stato espresso durante un summit della Nato a luglio 2018. Allora Babis aveva dichiarato che è difficile per la Repubblica Ceca raggiungere l'obiettivo di spesa del 2 per cento per la difesa perché il Pil ceco cresce troppo rapidamente. Il premier ceco ha dichiarato oggi di capire perché il presidente Usa Donald Trump si è sbarazzato di Bolton e ha spiegato il significato delle sue parole. "Ho argomentato logicamente che non importa la percentuale del Pil spesa in armamenti. E' il valore assoluto della spesa per la difesa a essere importante", ha detto. (Vap)