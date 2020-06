Regno Unito: industria automobilistica verso il taglio di un posto di lavoro su sei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria automobilistica del Regno Unito potrebbe dover tagliare un posto di lavoro su sei a causa della crisi di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il sindacato dell'industria ha esortato il governo a dedicare un pacchetto di sussidi unicamente al settore automobilistico, visto il grave impatto che la crisi di coronavirus potrebbe avere sui lavoratori. Un terzo degli impiegati del settore sono ancora sussidiati dallo stato, ma quando il programma di mantenimento dei posti di lavoro terminerà ci sarà ancora bisogno di salvaguardare i posti di lavoro. Questo mese è stato annunciato il taglio di 6 mila posti di lavoro nell'industria a causa della quarantena e della chiusura di punti vendita e di fabbriche. I punti vendita di automobili stanno riaprendo in Inghilterra e in Galles, e le linee di produzione si stanno riassestando, ma il calo nella domanda e le misure di distanziamento sociale rallentano la produttività. (Rel)