- Il Cremlino non si interessa dello scambio di cittadini stranieri con i russi; è una prerogativa di altri dipartimenti. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. Il 15 giugno, il tribunale della città di Mosca ha condannato l'ex marine statunitense Paul Whelan a 16 anni di carcere per spionaggio e oggi la di difesa ha deciso di rinunciare all'appello nella speranza di uno scambio del proprio cliente con Viktor But o Konstantin Jaroshenko, che stanno scontando condanne negli Stati Uniti. "Noi al Cremlino non siamo coinvolti negli scambi di cittadini stranieri con cittadini russi, a differenza di altri organismi", ha detto Peskov, rispondendo a una relativa domanda dei media e declinando commenti ulteriori.(Rum)