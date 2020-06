Sicurezza: evoluzione del rischio cyber al centro del primo evento digitale di Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il primo evento interamente digitale promosso da Leonardo, in collaborazione con l’Associazione italiana professionisti security aziendale (Aipsa), dedicato alla “Evoluzione del cyber risk e gli impatti sulla vita delle aziende italiane e dei cittadini”. Al centro del dibattito, la cultura e la formazione in materia di sicurezza cyber e l’urgenza di una trasformazione digitale sicura, istanza resa ancor più cruciale dall’accelerazione del processo di digitalizzazione dovuta all’emergenza del Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, un altro punto di discussione è stato il crisis management, ossia la capacità da parte di un’azienda di una risposta tempestiva e di una efficiente gestione della crisi per preservare l’intera catena del valore, attraverso una rigorosa pianificazione preliminare e una preparazione costante insieme al monitoraggio delle minacce cibernetiche. Dopo l’introduzione di Barbara Poggiali, managing director della divisione Cyber Security di Leonardo, che, oltre a condividere la visione dell’azienda sul tema della sicurezza, ha spiegato come gli ultimi mesi siano stati caratterizzati da una crescita esponenziale del rischio cibernetico, si sono susseguiti gli interventi del presidente dell’Aipsa, Andrea Chittaro, e del presidente dell’Associazione italiana per la sicurezza informatica (Clusit), Gabriele Faggioli. (segue) (Com)