Sicurezza: evoluzione del rischio cyber al centro del primo evento digitale di Leonardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, prosegue la nota, l'emergenza causata dal Covid-19 ha amplificato gli attacchi informatici portati da cybercriminali su determinati obiettivi. I Security Operation Centre di Leonardo a Chieti e a Bristol hanno contato, tra febbraio e aprile, oltre 230 mila campagne malevole a tema “Coronavirus” nel mondo, di cui il 6 per cento verso l'Italia, con un impatto particolare sull'industria farmaceutica. “L’attuale scenario ci impone una riflessione e un cambiamento di tendenza nella cultura della sicurezza: in un ecosistema sempre più interconnesso e digitale, va intesa in senso globale ed è fondamentale per salvaguardare la resilienza e la crescita di un’impresa”, ha commentato Barbara Poggiali. “Dobbiamo considerare la sicurezza come un tema non solo puramente tecnologico, ma anche come un processo multidisciplinare e un approccio culturale, che ci permetterà di essere pronti ad affrontare le dinamiche di un contesto in continua evoluzione”, ha aggiunto. I partecipanti al convegno hanno potuto, inoltre, prendere parte a una visita virtuale guidata al "Next Generation Security Operation Centre" di Chieti, la principale infrastruttura attraverso cui Leonardo monitora la minaccia cyber e gestisce gli attacchi informatici, con oltre 150 analisti altamente specializzati sostenuti da un potente super calcolatore e da tecnologie avanzate (automazione, machine learning, Intelligenza Artificiale, Big Data) che ne accrescono l’efficacia. (Com)