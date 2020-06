Mobilità: Taverna (M5s), nostro futuro deve essere ecosostenibile, avanti con politiche green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove piste ciclabili, manutenzione delle vecchie, incrementazione di mezzi elettrici e monopattini in sharing. A Roma si lavora sodo. Sbucano ormai da ogni angolo, li vedi sfrecciare, monopattini, bici elettriche ... e non immaginavi di vedere l’evoluzione della mobilità, un salto verso il futuro in così poco tempo. E ne vado fiera, perché faccio parte di un Movimento che ha combattuto contro ogni castronaggine, pur di far vincere il buon senso, e contro l’ipocrisia di certa politica. Ma che ne sanno loro di futuro sostenibile. Così in un post su Facebook la vice presidente del Senato Paola Taverna (M5S). "Un percorso, quello dell’ecosostenibilità delle nostre città, cominciato molti anni fa. Ci abbiamo creduto così tanto nella tutela dell’ambiente, dell’aria che respiriamo, nella mobilità sostenibile, al punto da inserire questi temi in un decreto, il primo in materia esclusivamente ambientale", aggiunge. "Una strada lunga, dicevo, che passo dopo passo ci ha portato a un’altra misura storica contenuta del Decreto Rilancio, quello del bonus mobilità. Una misura che permetterà di risparmiare il 60 per cento sull’acquisto dei monopattini e bici elettriche. E adesso il Governo mette altri 137 milioni per realizzare ciclovie e ciclostazioni. Per poter guardare al futuro bisogna avere la capacità di immaginarlo. Per farlo, bisogna guardare a politiche green che includano mobilità sostenibile, abbandono delle fonti fossili, un’aria quanto più sana possibile per le nostre città. Un futuro che possiamo progettare insieme, per i nostri figli, per la nostra Terra, per tutti noi”, conclude Taverna.(Rin)