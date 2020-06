Energia: commissario Ue Simson, efficienza base per riaccendere l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficienza energetica è il punto di partenza per riaccendere l'economia europea spingendo sull'energia pulita e questa è la logica del piano d'azione sulla ristrutturazione degli edifici che la Commissione europea intende lanciare a settembre. Lo ha detto il commissario europeo all'Energia, Kadri Simson, all'apertura della settimana europea dell'energia sostenibile (Eusew). "La pandemia ha scatenato la più grande recessione dal 1929 e ha mandato onde d'urto nei mercati dell'energia. La scorsa settimana abbiamo visto nuovi dati dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) che gli investimenti energetici globali sarebbero diminuiti del 20 per cento nel 2020, quasi il doppio di quanto visto nella crisi finanziaria del 2008", ha detto. Per questo, "dovremmo provare a trasformare le avversità in opportunità. Non scegliendo semplicemente di 'tornare alla normalità'" perché "il nostro 'normale' ci ha portato sulla strada per un pianeta in rapido riscaldamento", ma "vedendo questo momento per quello che è veramente: un'opportunità per riaccendere la nostra economia, spingendo ulteriormente gli sforzi di energia pulita". (segue) (Beb)