Energia: commissario Ue Simson, efficienza base per riaccendere l'economia (2)

- Secondo il commissario, "l'efficienza energetica è innanzitutto il punto di partenza" perché "l'adeguamento degli edifici è la misura politica con il più grande potenziale per creare nuovi posti di lavoro e ridurre le emissioni a breve termine. Gli edifici consumano circa il 40 per cento della nostra energia, quindi intendiamo dare il via a un'ondata di rinnovamento degli edifici in Europa" e "se lo facciamo nel modo giusto, potremmo vedere un movimento che riesce a essere trasformativo per la nostra efficienza energetica e per il settore delle costruzioni in Europa, riportando al lavoro le industrie ad alta intensità di manodopera e riducendo le bollette per le famiglie. Questa è la logica del nostro piano d'azione sulla ristrutturazione degli edifici che lanceremo a settembre", ha spiegato (Beb)