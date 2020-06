Spagna: Banca centrale, per uscire dalla crisi necessaria strategia ambiziosa e permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uscire dalla crisi è necessario adottare una "strategia ambiziosa, integrale e permanente" che preveda "riforme strutturali e di "consolidamento fiscale". Lo ha affermato oggi il governatore della Banca centrale spagnola, Pablo Hernandez de Cos, nel corso di un'audizione per la ricostruzione sociale ed economica al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento), aggiungendo che in tal senso sarà fondamentale raggiungere "un alto grado di consenso" tra le diverse forze politiche e gli attori sociali. Il governatore ha affermato che quest'anno si registrerà la "più grande battuta d'arresto del Pil in tempo di pace" con una contrazione del 9 per cento nel 2020 se non si verificheranno nuovi ed imprevisti ostacoli, mentre nello scenario più negativo, come l'insorgere di una nuova ondata di contagi da coronavirus, il calo del Pil potrebbe raggiungere la soglia record del 15 per cento. Hernandz de Cos ha chiarito che la gravità della situazione giustifichi "forti azioni di politica economica, limitate nel tempo e coordinate a livello internazionale" per ridurre l'incidenza della pandemia e facilitare l'uscita dalla recessione, ma una volta superata la fase più critica deve iniziare quella di recupero con due obiettivi principali: sostenere la ripresa e facilitare l'adeguamento dell'economia allo scenario che emergerà dopo la pandemia. Secondo il governatore della Banca centrale, le "sfide strutturali" che la Spagna si troverà ad affrontare dovranno passare da: un miglioramento della produttività, politiche attive di formazione e occupazione, una riforma del sistema pensionistico, un rafforzamento delle politiche di inclusione sociale, una rapida transizione verso un'economia più sostenibile ed il mantenimento di un sistema finanziario sano. (Spm)