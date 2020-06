© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un tweet commenta l'operazione "Game over" che ha portato al sequestro definitivo di beni per oltre 22 milioni euro, "frutto contatti tra malavita romana e napoletana su litorale Roma". "Grazie a Gdf e Corte Appello di Roma per operazione contro clan Casalesi e Guarnera. Avevano imposto slot machines a commercianti Acilia", scrive Raggi. (Rer)