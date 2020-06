Usa: caso Berman, la Camera si prepara a convocare il procuratore generale Barr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Jerrold Nadler, sta preparando un mandato di comparizione per il procuratore generale William Barr per il prossimo 2 luglio perché riferisca sul licenziamento di Geoffrey Berman, procuratore del distretto sud di New York che aveva avviato un’indagine sull’avvocato personale del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani. Lo ha detto al portale “Axios” Daniel Schwarz, portavoce di Nadler. L’obiettivo della commissione, a quanto si apprende, è di calendarizzare un’audizione di Barr e, qualora questi si rifiutasse, di procedere con il mandato di comparizione. “Ci sono alcuni passaggi procedurali da intraprendere prima di richiedere un mandato di comparizione. Uno di essi è certamente consultare la minoranza”, ha spiegato Schwarz. Nei giorni scorsi il democratico Nadler ha avviato un’indagine sulla vicenda e ha chiamato a testimoniare lo stesso Berman, sebbene non sia ancora chiaro se e quando l’audizione verrà messa in programma. (segue) (Nys)