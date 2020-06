Usa: caso Berman, la Camera si prepara a convocare il procuratore generale Barr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’intervista all’emittente “Cnn”, il presidente della commissione Giustizia della Camera si è detto convinto che Barr “meriti l’impeachment”, ma che tale strada sarebbe “una perdita di tempo” poiché la maggioranza repubblicana al Senato è “corrotta”. Nadler ha aggiunto che la commissione “farà tutto quanto in suo potere” a proposito della “politicizzazione” del dipartimento di Giustizia da parte di Barr e che, a questo proposito, è in programma nei prossimi giorni l’audizione di due informatori interni al dipartimento. Il presidente della commissione aveva già cercato senza successo di convocare Barr sull’atteggiamento del dipartimento rispetto ad altri due casi che coinvolgevano personalità vicine a Trump, in particolare l’ex socio Roger Stone (successivamente condannato a 40 mesi di carcere) e l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale Micheal Flynn (indagato nel quadro dell’inchiesta Russiagate). (Nys)