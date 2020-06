Romania: Camera deputati esamina mozione sfiducia contro il ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati di Bucarest esamina oggi la mozione inoltrata dal Partito socialdemocratico (Psd) contro il ministro della Salute, il liberale Nelu Tataru. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". I promotori della mozione accusano Tataru di cattiva gestione della crisi sanitaria e del fatto che la Romania si piazza al primo posto nell'Europa centro-orientale per il numero di vittime da Covid-19 in proporzione alla popolazione. I firmatari del documento affermano inoltre che il ministero della Salute blocca l'accesso dei malati cronici alle cure specializzate. La votazione è prevista per domani. In precedenza, il Parlamento ha adottato anche altre mozioni contro i ministri del Governo minoritario liberale: Monica Anisie – ministro dell'Istruzione, Marcel Vela – ministro dell'Interno, Florin Citu – ministro delle Finanze e Adrian Oros – ministro dell'Agricoltura. Le mozioni semplici non determinano la rimozione dei rispettivi ministri. (Rob)