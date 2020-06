Decreto Giustizia: al via discussione generale in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta la seduta nell'Aula della Camera della discussione generale dell'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Lo scorso 16 giugno L’Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Giustizia relativo alle intercettazioni e alle sospensioni processuali legate all’emergenza coronavirus con 154 voti favorevoli, 129 contrari e due astenuti, dando il via libera al provvedimento. (Rin)