Energia: Stroytransneftegaz completerà gasdotto Potere della Siberia per 2 miliardi di euro

- La società Stroytransneftegaz sarà l'appaltatore per la costruzione dell'ultima sezione del gasdotto Potere della Siberia dal territorio della Federazione Russa alla Cina. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Rbk". Si tratta una sezione di circa 800 chilometri di lunghezza dal campo di Kovykta nella regione di Irkutsk al campo di Chajandinskoye in Jakutia. Secondo le fonti dell'agenzia, il costo del contratto ammonta a circa 160 miliardi di rubli (2 miliardi di euro). Il contratto è stato concluso a fine maggio. Il campo gassiero di Kovykta, come riferito da Gazprom, sarà messo in produzione alla fine del 2022. In precedenza, Stroytransneftegaz ha costruito tre sezioni del gasdotto orientale: 208 chilometri dal campo Chayandinskoye alla città di Lensk, 93 chilometri da Lensk alla stazione di compressione Saldykelskaya, 255 chilometri tra le stazioni Saldykelskaja e Olekminskaja.(Rum)