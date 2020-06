Regno Unito: commissione Intelligence e Sicurezza non si riunisce da dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per l'Intelligence e la Sicurezza del Regno Unito non si è riunita per il periodo più lungo degli ultimi 25 anni. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Due deputati del Partito conservatore hanno riferito al quotidiano che il motivo per cui la commissione non è attiva da dicembre è il risultato della "completa mania del controllo del gruppo Cummings all'interno del governo". "Vogliono il controllo totale delle assunzioni così da poter nominare i propri favoriti", hanno commentato i deputati. Uno dei due ha accusato Dominic Cummings, principale consigliere del premier Boris Johnson, di voler "controllare tutto dal centro". (Rel)